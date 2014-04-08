Тягнибок: Не должно быть отдельных должностей президента и премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Олег Тягнибок заявил сегодня в Коростене.

По его словам, "ВО «Свобода» предлагает, чтобы Украина стала президентской республикой, такая система власти будет самой эффективной в Украине".

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При этом Тягнибок отметил, что в Украине должен быть закон об импичменте президента.

"Нужно принять закон об импичменте президента, чтобы народ мог его отзывать", - сказал он.

По мнению лидера "Свободы", президент должен быть в то же время и премьер-министром.

"Не должно быть отдельных должностей президента и премьера», - отметил он.

«На местах не должно быть губернаторов, которых назначает президент, не должно быть глав облгосадминистраций или райгосадминистраций. Интересы президента на местах представляет прокурор. Какая его функция? Следить за соблюдением закона на его территориях, следить за тем, как выполняются указы президента, постановления правительства. Вот - функция прокурора как представителя президента», - считает Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера ВО “Свобода” Олега Тягнибока кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.