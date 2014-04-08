Глава АП призвал сепаратистов воспользоваться последним шансом избежать наказания

Глава Администрации президента Сергей Пашинский напоминает сепаратистам, которые захватили помещение СБУ в Луганске, а также областной совет в Донецке, что сегодня парламент усилил ответственность за посягательство на территориальную целостность Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пашинский заявил на брифинге.

Он уточнил, что сегодня парламент принял закон о борьбе с терроризмом и сепаратизмом, который предусматривает наказание за такие противоправные действия в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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“В настоящий момент первый вице-премьер-министр Виталий Ярема координирует работу правоохранителей в Донецке, а председатель СБУ Валентин Наливайченко в Луганске. Помещения, захваченные террористами, заблокированы правоохранительными органами. Вчера были проведены мероприятия по перемещению сил специального назначения в восточные области Украины. Утечки оружия из этих зданий нет и с учетом нашего желания избежать кровопролития, мы предложили террористам сложить оружие и добровольно сдаться. В настоящий момент операция продолжается и в ближайшее время она будет завершена”, - сказал Пашинский.

“Я еще раз обращаюсь к людям, которых вовлекли агенты иностранного государства в свою деятельность, сложить оружие и покинуть государственные помещения. Это их последний шанс избежать наказания”, - сказал Пашинский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины» (регистрационный номер 4524-1), которыми усилила ответственность за посягательство на территориальную целостность Украины, государственную измену и препятствование действиям ВСУ.