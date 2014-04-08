Турчинов пообещал, что Рада рассмотрит отмену утилизационного сбора во втором чтении

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов пообещал, что сегодня парламент Украины рассмотрит проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отмены утилизационного сбора и акциза на переоборудованию транспортного средства).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании парламента в ответ на требования ряда депутатов, которые, ссылаясь на требования протестующих возле парламента, настаивали на рассмотрении сегодня во втором чтении данного законопроекта.

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Турчинов отметил, что на данное время Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики еще не рассмотрел ко второму чтению данный законопроект. Он призвал председателя комитета Виталия Хомутынника рассмотреть сегодня в комитете данный законопроект с тем, чтобы сегодня его проголосовать в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, возле Верховной Рады Украины проходит митинг с требованием отменить утилизационный сбор.

Справка УНИАН, 27 марта Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” (относительно отмены утилизационного сбора и акциза на переоборудование транспортного средства).