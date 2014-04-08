По факту повреждения имущества телеканала АТН в Харькове открыли уголовное дело

В Харькове открыто уголовное производство по факту повреждения имущества телеканала АТН, в офис которого вчера, 7 апреля, ворвались неизвестные молодчики в масках.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия).

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 апреля, вечером пророссийски настроенные молодчики захватили студию местного телеканала АТН. Они намеревались выйти в прямой эфир и обратиться к гражданам. Молодчики повредили мебель и разгромили аппаратную студию канала.