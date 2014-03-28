МИД: Украину не будет интересовать оценка наблюдателей РФ относительно выборов президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель МИД Евгений Перебыйнис.Читайте такжеОБСЕ направит в Украину на выборы президента около тысячи наблюдателей

“Президентские выборы - это внутреннее дело Украины. И заявлять о непризнании этих выборов еще до их проведения, это, по меньшей мере, безответственно. Нужно подождать, как состоятся президентские выборы. Мы готовы провести их образцово, с соблюдением международных норм и стандартов. И в этом будут иметь возможность убедиться все международные наблюдатели, которые приглашены на выборы. А если Россия еще за два месяца до выборов готова не признавать их, то о чем здесь говорить. Мы ориентируемся на оценку ключевых международных организаций - ОБСЕ, Совета Европы и других. Для нас именно их оценка буле самым главным ориентиром, а не заявления отдельных чиновников Российской Федерации”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, досрочные выборы президента Украины должны состояться 25 мая.