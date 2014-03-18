Россиянка попросила политического убежища в Украине из-за опасения за свою жизнь

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что женщина направлялась в Украине и во время осуществления пограничного контроля она обратилась к пограничников с заявлением, что требует политического убежища.Читайте также70 крымских татар получили убежище в Хмельницкой области

Она пояснила, что является жительницей Москвы, и также добавила, что хочет получить статус беженца, поскольку опасается преследований на территории России.

Этот факт пограничники сообщили работников миграционной службы.

Как сообщалось, ранее пограничники отмечали, что на границе Украины со странами Европейского Союза с начала 2014 года увеличилось количество задержаний граждан Российской Федерации, которые пытались нарушили государственную границу. В частности, количество россиян, которые пытались попасть в ЕС уже в этом году, выросло втрое. Как правило, лица с паспортом РФ выбирают Закарпатскую область, где проходит граница Украины с Венгрией и Словакией.