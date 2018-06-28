Неделя в цифрах

1 голос против от постоянного члена Совета безопасности ООН - России - помешал принять резолюцию, предлагающую объявить нелегитимным референдум в Крыму 16 марта. 13 стран отдали свои голоса «за» такое решение. Китай воздержался. Проект резолюции, инициированный США на ушедшей неделе, предполагал объявить предстоящий референдум в Крыму «не имеющим силу» и призывать все страны не признавать его результаты.

4 человека погибли в Харькове и Донецке во время проведения мирных акций за единую Украину. В частности, два участника митинга за единство Украины погибли в результате избиения неизвестными в Донецке. Один из погибших — 22-х летний мужчина, житель Донецка - умер в карете скорой помощи от ножевого ранения. Еще 1 человек до сих пор находится в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом. Всего в столкновениях пострадало, минимум, 50 человек. Кроме того, два человека погибли в результате нападения неизвестных с российской символикой на офис «Просвиты» в Харькове.

3 условия выдвинула Россия Украине для отказа от военной интервенции. В частности, это перенос выборов президента, неподписание соглашений с ЕС и НАТО.

25 наград - 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых — завоевала паралимпийская сборная Украины в Сочи. Первое место - на счету сборной России, завоевавшей 80 наград (30-28-22). Этот результат стал рекордным по количеству наград в истории зимних Паралимпиад. Второе место в списке сильнейших команд мира у сборной Германии (9-5-1), третье – Канады (7-2-7). Золотые награды есть у спортсменов 15 стран. Всего награды Паралимпиады завоевали представители 19 национальных сборных.

77% украинцев выступают за сохранение АР Крым в составе Украины.

Всего 5% опрошенных украинцев считают, что Крым должен быть отделен и передан России, тогда как абсолютное большинство выступает за сохранение автономии в составе Украины (77%) или предоставление Крыму статуса обычной области (11%). Еще 1% поддерживает предоставление Крыму статуса Татарской автономии в составе Украины, 6% – не определились по данному вопросу. На прямой вопрос: «Как Вы относитесь к отделению от Украины Крыма?» абсолютное большинствореспондентов (87%) ответили, что не поддерживают такую идею, поддерживают – лишь 9%, 4% – не определились.

95,7% избирателей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией по данным обработки ¾. За восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года проголосовали 3,2%. Оставшиеся 1,1% приходится на недействительные бюллетени.

120-130 российских чиновников войдут в список людей, которых могут коснуться санкции из-за ситуации в Украине. Как ожидается, руководство ЕС детально обсудит предоставленный список в понедельник, 17 марта, в ходе встречи глав МИД стран Евросоюза. По данным источников, в перечень вошли высокопоставленные чиновники РФ и руководители госкорпораций.

347 провайдеров кабельного телевидения отключили российские телеканалы или перевели их в более дорогой пакет услуг. По приблизительным подсчетам, доля провайдеров в абсолютном измерении по количеству абонентов, отключивших российские каналы или переведших их в более дорогой пакет услуг, составляет около 65-70%. Более детальная информация станет известна в понедельник, 17 марта.

125 миллионов евро залога и запрет покидать страну на время слушаний назначил австрийский суд для задержанного в Вене по подозрению в даче взятки украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Кроме того, Австрия готовит документы для его экстрадиции в США.

68 миллиардов гривен предусматривается направить в специально созданный резервный фонд «на мобилизацию, модернизацию и повышение боеготовности Внутренних войск, Пограничной службы и Минобороны» Кабинетом министров Украины.

20 миллиардов евро - в такую сумму,в среднесрочной перспективе, обойдется Москве присоединение автономной республики Крым к России. Главным образом, Кремлю придется компенсировать географическую изоляцию полуострова, финансируя развитие инфраструктуры.