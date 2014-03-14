СМИ: Кремль назвал три условия отказа от военной интервенции в Украину

Об этом сообщает Инсайдер со ссылкой на источники в ВР.

Во время встречи Керри и Лаврова 5 марта в Париже Россия выдвинула три требования – перенос даты президентских выборов, невступление Украины в НАТО и неподписание соглашения об Ассоциации с ЕС в действующей редакции, утверждает нардеп, ранее занимавший высокий пост в правительстве.

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Народные депутаты и раньше предполагали, что Владимира Путина при военном вторжении в Крым интересовала не только аннексия Крыма, но и сохранение влияния на Украину в целом.

"С помощью "грубых действий" в Крыму Российская Федерация пытается сорвать президентские выборы в Украине. Проводится широкомасштабная кампания, чтобы не допустить легитимных выборов президента", - заявил секретарь СНБО Андрий Парубий.

"Он (Путин) прекрасно понимает, что если выборы пройдут 25 мая, то на них победит либо Кличко, либо Порошенко. Они оба неподконтрольны Кремлю. А зачем Путину неподконтрольный президент, если он привык иметь дело только с прикормленными", - отметил один из депутатов УДАР.

"Он также понимает , что этим правительством будет подписано соглашение с ЕС, соглашение с НАТО. И это ему не надо", - добавил собеседник.

Более того, в УДАРе осторожно намекают, что выборы не выгодны также и Юлии Тимошенко — ведь на данном этапе у нее только третий показатель по рейтингам.

В то же время, считают собеседники издания, если бы выборы перенесли, то Тимошенко выстроила бы через подконтрольных себе губернаторов вертикаль власти, воспользовалась бы успехами реформ правительства Яценюка, и на этой волне бы победила. Более того, благодаря тому, что сейчас "Батькивщина" фактически контролирует всю власть, она бы имела влияние на формирование всех финансовых потоков.

В то же время в окружении Тимошенко это версию категорически отрицают.

Однако перенос выборов как сценарий России, выгодный в том числе Партии регионов, в оппозиции не отрицают.

Неслучайно, еще во вторник никому не известный депутат от ПР Евгений Мураев внес проект постановления о переносе выборов на 7 декабря, а донецкий адвокат Владимир Оленцевич, известный тем, что по его иску лишили звания героя Романа Шухевича и Степана Бандеру, обратился в Высший админсуд относительно незаконности лишения полномочий президента Виктора Януковича.

Однако юридического механизма, как будут перенесены выборы, пока точно описать не может никто.

Даже, если в Украине будет введено военное положение, то и в этом случае закон не дает четкой нормы, что выборы отменяются.

По состоянию на сегодняшний день ни один из главных кандидатов в президенты не объявил о проведении съезда, хотя сделать это нужно до 30 марта. Но пока все ждут результатов референдума в Крыму и дальнейших действий России.

Источник в министерстве иностранных дел утверждает, что официальный Киев также видит три условия для стабилизации ситуации в стране. "Это политическая стабилизация через проведение президентских выборов 25 мая. Экономическая стабилизация через кредитную линию МВФ. И наконец, начало немедленного диалога с Россией по Крыму при условии, что Кремль не продвигает свои войска вглубь территории страны", - говорит дипломат.

Таким образом, накануне референдума о независимости Крыма украинские власти даже не надеются на немедленный вывод с полуострова российских войск и рассчитывают в лучшем случае начать переговоры с Москвой при посредничестве США и ЕС.