В Армянске оккупанты обстреляли автомобили с украинскими флагами

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах Крыма.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел вчера. На момент обстрела автомобили были без пассажиров. "По свидетельствам очевидцев, стрелявшие прибыли в Армянск на двух автомобилях с севастопольскими номерами", - сказал источник.

Он сообщил, что проишествие вызвало "серьезное возмущение со стороны самопровозглашенного премьера Крыма Сергея Аксенова, который приказал крымской милиции в кратчайшие сроки найти стрелявших, не предавая дело огласке, и объявил награду за их задержание в размере 50 тыс. грн".

В правоохранительных органах Крыма не исключают, что в расстреле может быть замешана вооруженная группа, которая сегодня утром угрожала расстрелом журналистам телекомпании АТР на выходе из избирательного участка в Симферополе.