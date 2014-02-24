В Москве задержаны 70 человек за несанкционированную акцию в поддержку фигурантов «болотного дела»

«ОВД-Инфо» говорит о 240 задержанных в 11 автозаках (список людей в восьмом и одиннадцатом автозаке при этом совпадает), передает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».

Мария Алехина, задержанная вместе с Надеждой Толоконниковой и Петром Верзиловым, сообщает, что в их автозаке около 30 человек, в том числе немецкая туристка.

Многие из задержанных уже были в автозаке, а затем в отделении полиции днем, когда в Замоскворецком суде оглашался приговор по «болотному делу». Тогда полиция насчитала около 200 задержанных, «ОВД-Инфо» — порядка 230. Большинству, в том числе Алексею Навальному, оформили протокол о нарушении правил проведения митинга.