В Москве задержаны 70 человек за несанкционированную акцию в поддержку фигурантов «болотного дела»
19:10, 24 февраля 2014Политика
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Московская полиция отчиталась о задержании 70 человек на несанкционированной акции в поддержку фигурантов «болотного дела», которая проходит на Манежной площади.
Болотное дело / Youtube Newcaster.TV
«ОВД-Инфо» говорит о 240 задержанных в 11 автозаках (список людей в восьмом и одиннадцатом автозаке при этом совпадает), передает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс».
Мария Алехина, задержанная вместе с Надеждой Толоконниковой и Петром Верзиловым, сообщает, что в их автозаке около 30 человек, в том числе немецкая туристка.
Многие из задержанных уже были в автозаке, а затем в отделении полиции днем, когда в Замоскворецком суде оглашался приговор по «болотному делу». Тогда полиция насчитала около 200 задержанных, «ОВД-Инфо» — порядка 230. Большинству, в том числе Алексею Навальному, оформили протокол о нарушении правил проведения митинга.
Марию Алехину и Надежду Толоконникову правоохранители ведут в автозак / фото: Twitter группа Война
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