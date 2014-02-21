Власти, ЕС и оппозиция еще не договорились, посланник Путина ничего не подписал
15:05, 21 февраля 2014Политика
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Результата переговоров представителей ЕС, оппозиции и украинской власти по урегулированию внутриполитического кризиса пока нет
Оппозиция, ЕС и власти пока не договорились / Reuters
Об этом по итогам второго дня переговоров сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски.
Министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайера и Польши Радослав Сикорский покинули здание администрации президента в пятницу в 13:30, сообщает Украинская правда.
На вопрос, достигнуты ли какие-то договоренности, Сикорски ответил :"Нет, еще нет".
Читайте такжеМинистры ЕС пошли на МайданТем временем, по сообщению российского журналиста Алексея Венедиктова в Твиттере, российский омбудсмен Владимир Лукин, посланник Путина в Киеве, отказался подписать итоговый документ об урегулировании кризиса в Украине.
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