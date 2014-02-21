В ВР возникло противостояние из-за того, что Рыбак хотел объявить перерыв

В Верховной Раде Украины возникло противостояние из-за того, что председатель парламента Владимир Рыбак пытался объявили перерыв в работе ВР до 16 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак пытался объявить перерыв до 16 часов, но оппозиция подошла к президиуму. Зато из дверей выбежала из президиума охрана председателя ВР. Произошла небольшая потасовка между депутатами.

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