В Виннице протестующие зашли в офис ПР, вынесли и сожгли всю партийную символику



Как передает корреспондент УНИАН, 20 февраля около около 20 часов активисты прождали под офисом больше часа в попытках найти ключи от входной двери.

Жители города смогли попасть внутрь через окно, расположенное во дворе управления милиции.

Перед фасадом здания, напротив театра, было сделано костры, в которые и сбрасывали всю символику ПР и алкоголь, который нашли внутри офиса.

Оргтехнику, большей части которой уже не было когда активисты зашли в помещение, унесли в одну из комнат и опечатали. Неповрежденной осталась большая часть документации, а два сейфы были опечатаны.

В конце этого «горящего» митинга, винничане сделали чучело Януковича, которое торжественно сожгли уже под скандирование: «Зеку - Смерть!».