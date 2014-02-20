В Виннице протестующие зашли в офис ПР, вынесли и сожгли всю партийную символику
В Виннице участники акции протеста зашли в помещение офиса Винницкой областной организации Партии Регионов, вынесли оттуда всю партийную символику и сожгли.
Как передает корреспондент УНИАН, 20 февраля около около 20 часов активисты прождали под офисом больше часа в попытках найти ключи от входной двери.
Жители города смогли попасть внутрь через окно, расположенное во дворе управления милиции.
Перед фасадом здания, напротив театра, было сделано костры, в которые и сбрасывали всю символику ПР и алкоголь, который нашли внутри офиса.
Оргтехнику, большей части которой уже не было когда активисты зашли в помещение, унесли в одну из комнат и опечатали. Неповрежденной осталась большая часть документации, а два сейфы были опечатаны.
В конце этого «горящего» митинга, винничане сделали чучело Януковича, которое торжественно сожгли уже под скандирование: «Зеку - Смерть!».