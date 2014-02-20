Между странами ЕС воцарился консенсус относительно реакции на события в Украине – Баррозу

Власть Украины несет особую ответственность в обеспечении недопущения кровопролития и сохранения человеческих жизней.

Такое заявление сделал глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу после встречи с премьер-министром Чешской Республики Богуславом Соботкой в Брюсселе, сообщает Радио Свобода.

«Между тем, демонстранты должны сохранить мирный характер протеста. Немедленное прекращение насилия, содержательный диалог, отвечающий демократическим надеждам людей Украины, - это единственный путь для решения политического и институционального кризиса», - сказал Баррозу. «Мне приятно видеть, что между странами ЕС воцарился широкий консенсус в том, как реагировать на эту ситуацию», - добавил высокопоставленный европейский чиновник.

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Чешский премьер, в свою очередь, заметил, что его страна очень обеспокоена ситуацией в Украине, и настроена на «радикальный подход относительно украинского правительства».

«Я очень рад, что Совет министров иностранных дел соберется сегодня на экстренное совещание. Чешская Республика готова поддержать общий и радикальный подход ЕС относительно украинской власти, потому что именно он является ответственным за прекращение насилия и начало политического диалога», - заявил премьер-министр Чехии.