УДАР: В Луганске неизвестные под видом милиции пытались проникнуть в квартиру одного из активистов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь партии «УДАР» в Луганской области Евгения Кобан.

По его словам, около двух часов назад неизвестные лица в штатском, представившиеся сотрудниками милиции, не предъявляя документов, пытались проникнуть в квартиру Алпатова.

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По словам Кобана, по адресу Алпатова выехали представители юридического департамента и активисты партии.

«Леонид Алпатов находился в автомобиле, который вчера задержали правоохранители», - пояснил Кобан. На данный момент комментариев милиции по данной информации не поступало.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Луганске правоохранители задержали машину активистов «УДАРа» из-за анонимного звонка, сообщившего о минировании автомобиля. По словам Кобана, около 17.00 в Луганске активисты забирали посылку с агитационными листовками в поддержку Евромайдана на «Новой почте», расположенной по адресу улица Оборонная, 109. Через какое-то время машину задержали сотрудники ГАИ и неизвестные лица в штатском, которые намеревались без документов провести обыск автомобиля.

Активисты отказали в обыске и вызвали сотрудников из юридического департамента партии. Вскоре приехала милиция, которая сообщила, что поступил анонимный звонок о том, что в автомобиле находится взрывчатка.

В ходе проведения осмотра автомобиля специалистами взрывотехнической службы взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено.

Данный факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет). Кобан связывает это происшествие с политической деятельностью партии.