Все голосовавшие сегодня депутаты подтвердят свои голоса подписями - Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он подчеркнул, что подкрепление подписями будет сделано для того, чтобы не возникало никаких вопросов о недостаточном количестве голосов для принятия решений.

По словам лидера фракции, сегодня в голосовании от Партии регионов принимали участие 202 народных депутата, которые входят во фракцию, и один депутат — Николай Круглов, который избран в парламент и уже написал заявление о вхождении в состав фракции ПР.

«Мы четко знали, что у нас 32 человека голосует от коммунистов, а 203 — голосуют фактически от Партии регионов», - заявил Ефремов.

При этом он добавил, что сейчас еще возникает вопрос в связи с тем, что ряд внефракционных депутатов поддерживали законопроекты, и они готовы своими подписями подтвердить свои голоса, но, поскольку председатель Счетной комиссии ВР не смог их считать, поэтому озвучивалась цифра 235 народных депутатов, то есть количество депутатов от Партии регионов и КПУ.

На просьбу журналистов предъявить эти подписи, Ефремов сказал, что по этому поводу необходимо обращаться в секретариат ВР.

«Я доволен, что голосование провели в сессионном зале, что нам удалось показать всей стране, кто фактически работает над развалом нашей государственности, кто не хочет принимать даже основной закон государства — бюджет», - подчеркнул Ефремов.

В то же время он добавил, что депутаты от оппозиции ведут себя неприемлемо. По словам Ефремова, неприемлемо, когда парламент работает так, что все «ведущие телеканалы других стран показывают то бескультурье, которое существует в нашем сессионном зале».

«Я рад тому, что наши депутаты ведут себя сдержанно в этой ситуации, порой пересиливая себя, и что мы не были инициаторами ни одного конфликта, который сегодня происходил. И при этом выполнили всю программу и все цели, которые были поставлены на сегодняшний день», - подчеркнул Ефремов.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокируют работу ВР.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Голоса «за» оглашал председатель Счетной комиссии, депутат от ПР Владимир Олийнык. Он буквально через несколько секунд называл количество парламентариев, которые якобы проголосовали за закон.