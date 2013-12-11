Лидеры оппозиции заявили, что не пойдут на переговоры с властями без "мандата Евромайдана"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

“Решение о переговорах должно приниматься не политическими лидерами, а такое решение должно приниматься теми людьми, которые на Майдане. Мы должны получить мандат на проведение каких-либо переговоров”, - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что условиями для начала переговоров с властью являются наказание виновных за избиение людей на Евромайдане, освобождение активистов, которые были арестованы, а также отвод всех правоохранителей от Евромайдана и гарантия неприменения силы против Евромайдана.

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На уточняющий вопрос журналистов, каким образом Евромайдан должен давать мандат на проведение переговоров, Яценюк ответил, что за это должны проголосовать люди, которые собрались на Евромайдане.

Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок напомнил, что нередко к людям, которые собрались на Евромайдане, политики обращаются с просьбой поддержать то или другое предложение, и люди голосуют за него.

Он подчеркнул, что в этом случае именно такое голосование должно состояться.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы.

“Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении.

Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не будет применять силу против мирных собраний.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, возведенных митингующими.