Мэр Винницы считает, что новые силовые акции власти вызовут только большее сопротивление

Об этом он сказал сегодня в ходе круглого стола «План действий для страны», организованного Телевизионной службой новостей и информационным агентством УНИАН.

“Люди имеют свое мнение и его нужно уважать... Если будут нарастать силовые акции со стороны власти, тогда будет нарастать, соответственно, и количество людей и увеличится количество протестов”, - считает Гройсман.

По его мнению, эскалация конфликта на сегодняшний день будет дорого стоить стране.

По теме: Луценко назвал три минимальных условия "для того, чтобы кто-то с кем-то разговаривал"

“Мы должны сказать “нет” насилию. Украина должна идти к европейскому будущему. Мы должны осудить любой порыв силы с любой стороны и найти решение, в какой бы площади оно не лежало. Эскалация конфликта — это потери для нашей страны, чего допустить нельзя”, - сказал он.

Гройсман также подчеркнул, что вся Украина переживает за митингующих в Киеве, потому что “любой нормальный человек, где бы он не жил, категорически против насилия”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

В ночь с 29 на 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 человек были задержаны милицией, 35 избитых участников акции обратились за помощью к медикам. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Аналогичная акция прошла в Киеве и 8 декабря.

Справка УНИАН. Круглый стол «План действий для страны» был организован с целью пригласить не политиков, а представителей церкви, местных общин, выдающихся врачей, научных деятелей, писателей и спортсменов. Посетители сайта "ТСН", а их было порядка миллиона человек, выбрали 15 наиболее популярных людей, которые, как ожидается, примут участие в круглом столе.