Сергей Жадан: Страна на грани и очень важно не избегать общественной активности
Прозаик, общественный деятель Сергей Жадан считает, что сегодня каждый гражданин Украины должен определиться со своей позицией
Об этом он сказал в ходе круглого стола “План действий для страны”, организованного Телевизионной службой новостей и информационным агентством УНИАН.
“Необходимо определиться со своей позицией с тем, что делать и действовать согласно со своими убеждениями”, - сказал Жадан.
Он отметил, что сейчас страна находится у “критической черты” и очень важно не избегать общественной активности.
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По его словам, сегодня дистанционирование и общественная пассивность становятся “не просто аморальными, они становятся преступными”.
Жадан также отметил, что сегодня диалог вести не с кем.
“Тяжело вести диалог с людьми, которые изначально говорят неправду, которые ведут себя неадекватно. Когда вчера действующий Президент Украины говорит, что на Майдане стоят его сторонники, а ночью этих сторонников пытается разогнать “Беркут”, а на утро министр внутренних дел говорит, что никто никого не разгонял, то очень тяжело вести с такими людьми диалог.
Он также отметил, что сегодня очень важной является роль СМИ.
По его словам, большинство людей за пределами Киева мало понимают, что происходит в стране.
“Существует определенная информационная блокада”, - добавил он.
“Сегодня необходимо определяться всем: военнослужащим, представителям правоохранительных органов, представителям государственных областных и районных организаций, бюджетникам согласны ли они, что их и дальше будут выгонять на провластные митинги, или у них есть собственная позиция”, - сказал Жадан.