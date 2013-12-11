Сергей Жадан: Страна на грани и очень важно не избегать общественной активности

Об этом он сказал в ходе круглого стола “План действий для страны”, организованного Телевизионной службой новостей и информационным агентством УНИАН.

“Необходимо определиться со своей позицией с тем, что делать и действовать согласно со своими убеждениями”, - сказал Жадан.

Он отметил, что сейчас страна находится у “критической черты” и очень важно не избегать общественной активности.

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По его словам, сегодня дистанционирование и общественная пассивность становятся “не просто аморальными, они становятся преступными”.

Жадан также отметил, что сегодня диалог вести не с кем.

“Тяжело вести диалог с людьми, которые изначально говорят неправду, которые ведут себя неадекватно. Когда вчера действующий Президент Украины говорит, что на Майдане стоят его сторонники, а ночью этих сторонников пытается разогнать “Беркут”, а на утро министр внутренних дел говорит, что никто никого не разгонял, то очень тяжело вести с такими людьми диалог.

Он также отметил, что сегодня очень важной является роль СМИ.

По его словам, большинство людей за пределами Киева мало понимают, что происходит в стране.

“Существует определенная информационная блокада”, - добавил он.

“Сегодня необходимо определяться всем: военнослужащим, представителям правоохранительных органов, представителям государственных областных и районных организаций, бюджетникам согласны ли они, что их и дальше будут выгонять на провластные митинги, или у них есть собственная позиция”, - сказал Жадан.