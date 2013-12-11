Поэт и издатель Иван Малкович назвал «кровавой увертюрой к Таможенному союзу» последние события на Майдане Незалежности.

Об этом он сказал в ходе круглого стола “План действий для страны”, организованного Телевизионной службой новостей и информационным агентством УНИАН. Малкович принял участие в круглом столе при помощи интернет-связи.

«Эта кровавая увертюра, которая разыгралась 30 ноября и 1 декабря, она продолжается эта кровавая увертюра к Таможенному союзу», - сказал Малкович и выразил надежду «на массу людей».

Кроме того, он отметил, что общество должно выравниваться, и нельзя образовывать пропасть между студентами, которые принимали участие в митингах, и другими молодыми людьми, которых идентифицируют как «титушек».

«Вместо того, чтобы делать все так, чтобы те дети, которые не имеют таких знаний, моральной такой стойкости, достоинства, (нужно - УНИАН) чтобы они тянулись к тем детям, к студентам, чтобы общество выравнивалось», - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко выразил мнение, что обе стороны должны сейчас остановиться. «Чтобы спецподразделения не передвигались по городу, желательно, вообще, а протестующие не захватывали новые помещения. Этого нужно добиться в ближайшие сутки или двое», - сказал он.

После такого «перемирия», считает Мартыненко, нужно, чтобы власти поняли, что у них есть и «другая сторона, с которой они должны говорить», и нужно искать компромисс.