В МВД заявили, что участники акций на Майдане манипулируют общественным мнением

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, «в сети Интернет появилась информация о том, что якобы в спецавтомобилях «автозак» работники милиции совершили избиение людей преклонных лет, задержанных во время противостояний на Майдане Незалежности в Киеве.

МВД заявляет, что эти сообщения не отвечают действительности и являются ничем иным, как попыткой отдельных политиков манипулировать общественным мнением».

При этом Министерство внутренних дел призывает граждан не поддаваться на провокации и заявляет: «Противоправные действия по отношению к правоохранителям будут квалифицированы как организация массовых беспорядков».

В сообщении подчеркивается, что «милиция сейчас не применяет к митингующим слезоточивый газ и спецсредств. Однако в МВД заверяют, что адекватно будут реагировать на правонарушение в пределах полномочий, предоставленных Законом Украины «О милиции».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние длится до сих пор.

Представители международного сообщества осудли сегодняшнюю попытку разгона Евромайдана.

Глава МИД Швеции Карл Бильдт написал в Твиттере, что с обеспокоенностью следит за событиями, которые происходят сейчас на Майдане Незалежности. ”Мы следим за событиями на Майдане в данный момент с глубокой обеспокоенностью”, - написал Бильдт.

”Репрессии – это не путь вперед для Украины – должна быть реформа”, - отметил он.

В свою очередь Посол США Джеффри Пайетт написал, что ”оппозиция демонстрирует сдержанность Ганди. Церковные колокола звонят”.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс: ”Беркут выталкивает мирных демонстрантов с Евромайдана. Использован слезоточивый газ. Это доказательство того, как правительство готово к диалогу. Плачевно”.

Депутат Европарламента, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт: ”Насилие в Киеве должно быть прекращено немедленно! Кэтрин Эштон должна вернуться на Евромайдан для защиты протестующих. Мы с Украиной”.

Напомним, Эштон 10-11 декабря находится в Киеве. После начала штурма Евромайдана она заявила: ”Я с грустью наблюдаю за тем, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева. Власти не нужно было действовать под прикрытием ночи, чтобы начать общение с обществом с помощью милиции. Диалог с политическими силами и обществом и использование аргументов - это всегда лучше, чем аргумент силы”.