Милиция пока не будет штурмовать здание КГГА
Милиция в ближайшее время не будет принимать меры по освобождению здания Киевской горгосадминистрации от участников акции гражданского протеста.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
Как известно, 9 декабря истек пятидневный срок, на протяжении которого можно было обжаловать решение суда о немедленном разблокировании работы госучреждений и здания КГГА в том числе.
Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.
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1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и в здание Киевской городской государственной администрации, где находятся до сих пор.
Активисты заявили, что в помещении КГГА проходит Общее собрание киевлян и встречи народных депутатов с избирателями. В здании КГГА продолжает работать пункт обогрева и медицинской помощи участникам массовых протестов.
5 декабря работники исполнительной службы объявили митингующим решение Шевченковского районного суда Киева, которое обязывает их добровольно покинуть помещение КГГА и Дом профсоюзов.