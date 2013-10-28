Заседание «круглого стола» на тему: «Торговля подакцизной группой товаров - особый сектор экономики»

29 октября 2013 в 11:00 при участии начальника Главного управления Миндоходив в Киеве Ирины Носачовой состоится расширенное заседание «круглого стола» с импортерами и производителями подакцизной продукции на тему: «Торговля подакцизной группе товаров - особый сектор экономики». Место проведения мероприятия: конференц-зал Главного управления Миндоходив в Киеве (г. Киев. Ул. Шолуденко 33/19) По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел: 461-77-30, (067) 236-41-16.

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