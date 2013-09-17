Мельник находится в США как гражданин Прибалтики - Москаль

Об этом заявил депутат от "Батькивщины" Геннадий Москаль в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

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"Никакой визы у Мельника не было. Был паспорт одной из прибалтийских стран. Гражданина Украины с фамилией Питер Мельник на территории США нет. Есть гражданин одной из прибалтийских стран", - сказал он.

Кроме того, Москаль заявил, что экс-ректора перед выездом в США задержали в Беларуси, и некоторые депутаты от Партии регионов якобы обращались к президенту Александру Лукашенко с просьбой его отпустить.

Москаль также отметил, что украинская милиция не имеет права проводить ни следственные, ни оперативно-розыскные действия за пределами Украины.

Как известно, экс-ректор был задержан 27 июля сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов совместно с ГУБОП МВД Украины.

Он требовал и получил от двух украинцев взятки в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в свой вуз.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал для него меру пресечения в виде содержания под домашним арестом. Мельнику запрещено покидать место проживания, за исключением тех ситуаций, когда ему понадобится медицинский осмотр или лечение.

7 августа на экс-ректора надели электронный браслет, а 9 августа стало известно, что Мельник скрылся из-под домашнего ареста, избавившись от электронного браслета. МВД объявило его во всеукраинский розыск. 14 августа он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В СМИ 16 августа появилась информация, что экс-ректора задержали белорусские пограничники и передали его украинским коллегам. В украинском погранведомстве эту информацию опровергли.

27 августа министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко сообщил, что правоохранители установили местонахождение Мельника, идет подготовка к его задержанию и дальнейшей экстрадиции на территорию страны.

16 сентября стало известно, что Мельник обнаружен в городе Сан-Маркос, штат Калифорния, куда он якобы попал из Литвы. Между США и Украиной нет договора об экстрадиции. Но правовая помощь по возвращению подозреваемого может быть оказана на условиях взаимности.