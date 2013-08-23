В Киеве прошло заседание евроинтеграционного национального круглого стола

В заседании приняли участие представители парламентских фракций ВО «Батькивщина», партии «УДАР» и ВО «Свобода». Приглашенные представители Президента Украины, Кабинета министров Украины, фракции Партии регионов, фракции КПУ — не появились на заседании.

Присутствующие на круглом столе представители оппозиции выразили свою поддержку инициативе Национального круглого стола, и в целом поддержали Европлан, высказав свои предложения к нему, сообщает Nks-ua.blogspot.com.

Председатель Наблюдательного Совета НКС Вячеслав Брюховецкий в своем обращении заявил: «К ноябрю 2013 парламентариям следует сосредоточиться исключительно на работе над выполнением взятых на себя обязательств перед Евросоюзом. Необходимо забыть о партийных интригах, скандалах, провокациях, блокированиях и драках. На нас смотрит весь мир. Мы должны показать себя современной и цивилизованной европейской нацией, которая способна к консолидации в решающие исторические моменты для государства».

Один из инициаторов Национального круглого стола, координатор рабочей группы НКС Сергей Бондарчук заявил о том, что несмотря на отсутствие на сегодняшнем заседании представителей власти, общественность и в дальнейшем будет требовать от всех политиков принятия законов, способствующих евроинтеграции Украины.

«Хочу сказать, что мы, как общественность, предложили эту площадку для компромисса. Мы оставляем за собой право и дальше влиять на политиков с требованием реальных дел в направлении евроинтеграции. 2 сентября мы придем в парламент требовать от согласительного совета принять европейскую повестку дня», — заявил Бондарчук.

С приветственным словом к собравшимся выступил полномочный представитель Председателя Совета Европейского Союза Марюс Януконис, Полномочный министр Посольства Литовской Республики в Киеве.

Также среди международных наблюдателей на мероприятии присутствовали представители дипломатических миссий ЕС, председательствующей страны ЕС Литвы, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Польши, Латвии, Италии, Испании, Венгрии, Нидерландов, США и Малайзии. Международные институты представляли члены Национального Демократического Института, Международного Республиканского Института, USAID, фондов Аденауэра и Науманна, Форума гражданского общества Восточного партнерства, Swisscontact и Комитета Открытого Демократии.

Следующее заседание Национального круглого стола состоится в период 16-19 сентября, на его заседания будет приглашена миссия ЕС Кокса — Квасьневского, также ожидается участие представителей власти.