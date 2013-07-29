Карасев думает, что «тушек» будет меньше: Кому сдаваться - никто не знает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу заявлений некоторых представителей Партии регионов о том, что в ближайшее время из оппозиционных фракций парламента выйдет ряд народных депутатов.

«Чем ближе к президентским выборам, тем будут меньше “тушек”, потому что они не будут знать, к кому бежать», - сказал эксперт.

“Кому сдаваться - никто не знает”, - пошутил Карасев.

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Народный депутат Украины Андрей Шевченко (фракция “Батькивщина”) отметил, что “Чечетов (один из народных депутатов от ПР Михаил Чечетов, который прогнозирует увеличение количества “тушек” в оппозиции, - УНИАН) будет неприятно удивлен, увидев этой осенью оппозицию сильной и стойкой”.