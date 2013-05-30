Главное за день: обзор топ-новостей

Конституционный суд назначил выборы в Киеве на 2015 год

КСУ постановил провести выборы мэра Киева и Киевсовета одновременно с очередными выборами 31 октября 2015 года.

Данное решение вызвало бурную реакцию со стороны большинства политиков и экспертов. В частности, Петр Порошенко считает, что оно нарушает Конституцию и является опасным прецедентом узурпации власти, заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский назвал его абсурдным, Арсений Яценюк пообещал потребовать прекращения полномочий Киевсовета, а эксперты-политологи Владимир Фесенко и Вадим Карасев советуют готовиться к затяжному политическому кризису.

В КИУ заверяют, что оснований для срыва выборов в Василькове нет

Одновременно касательно других скандальных выборов в Комитете избирателей Украины заверяют, что город Васильков Киевской области к выборам мэра, которые состоятся 2 июня, готов полностью, и оснований для того, чтобы они не состоялись или были сорваны, нет.

В СМИ появился текст Меморандума с Таможенным союзом (документ)

Украинские СМИ опубликовали текст Меморандума с Таможенным Союзом, который должен быть подписан премьер-министром Украины Николаем Азаровым в Минске 31 мая во время заседания Совета глав правительств СНГ, и который правительство пообещало опубликовать только в день подписания.

Данный документ и связанные с ним политические и экономические факторы вызвали заметный интерес со стороны украинских и зарубежных политиков. Так, раньше в открытом письме экс-премьер-министр Юлия Тимошенко потребовала от Президента обнародовать текст меморандума.

В то время как посол ЕС заявил, что Украина не может одновременно быть членом Европейского Союза и Таможенного союза, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, напротив, посчитал, что предоставление статуса наблюдателя в Таможенном союзе не создает никаких правовых последствий для Украины.

Глава МВД Захарченко защитил в Полтаве докторскую диссертацию

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко защитил докторскую диссертацию по теме Механизмы индикативного управления экономической безопасностью национальной экономики.

В Верховной Раде сосчитали миллионеров

Как заявило движение "Честно", среди народных депутатов VII созыва, по меньшей мере, 44 парламентария в 2012 году получили доход более чем 1 млн грн, а еще у 15 депутатов более чем миллион гривен составил совокупный годовой доход семьи.

Украинские водители подали на Укравтодор в суд за ямы на дорогах

В Печерский райсуд г.Киева 22 человека подали коллективный иск на «Укравтодор» с требованием возместить моральный и материальный ущерб за поломки автомобилей на дорогах и за психологический дискомфорт.

Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге конкурентоспособности стран мира

Украина поднялась на 7 позиций – до 49 места в международном рейтинге конкурентоспособности - IMD

Moody's подтвердило негативный прогноз для банковской системы Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило прогноз для банковской системы Украины на негативном уровне, неизменном с октября 2003 года.

Также агентство прогнозирует девальвацию гривни на уровне 10-15% по итогам 2013 года.