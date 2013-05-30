В КИУ заверяют, что оснований для срыва выборов в Василькове нет

Об этом УНИАН сказал председатель правления КИУ Александр Черненко, комментируя заявления отдельных кандидатов в мэры о том, что в Васильков для срыва выборов свозятся «молодчики-спортсмены».

«Действительно, ситуация в Василькове с выборами местами напряженная. Но это было ожидаемо, поскольку Киевская область всегда находится в эпицентре событий. Однако для каких-либо разговоров о срыве выборов оснований нет: в Василькове сформированы и обеспечены все избирательные комиссии, все кандидаты зарегистрированы. Поэтому никаких правовых оснований говорить о том, что выборы не состоятся, нет. Васильков к выборам готов», - сказал Черненко.

По его словам, «иной вопрос, что отдельные политики занимаются политическими спекуляциями».

«Но, несмотря на достаточно высокий градус политической напряженности в городе, Комитет избирателей будет отслеживать, как будут проходить голосование, подсчет голосов и пр.», - заверил Черненко.

Он также напомнил, что за попытки вмешаться в избирательный процесс, помешать ему виновные будут привлечены к уголовной ответственности.