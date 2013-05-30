Тимошенко обратилась с открытым письмом к Януковичу

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко требует от Президента Виктора Януковича обнародовать текст меморандума о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой ВО “Батькивщина” открытом письме Тимошенко к Януковичу.

«Вы ошеломили страну сенсационным сообщением об изменении стратегического вектора эволюции Украины с европейского на таможенно-союзный. Напрасно говорить, что такой шаг по своему существу и духу противоречит законам Украины, указам президентов и постановлениям Верховной Рады, которые уже четко закрепили наш европейский путь на близкое и далекое будущее. Напрасно об этом напоминать, потому что правовой аферизм уже стал маркером украинской власти», - заявила Тимошенко.

Она отметила, что украинская нация - не крепостные у своенравного рабовладельца, а свободный народ независимой свободной Украины, и этот свободный народ имеет право не только знать, как в курортных городах представители власти «жонглируют стратегическим вектором за их спиной», но и выразить свое мнение по этому поводу.

Экс-премьер требует от Януковича немедленно, сегодня обнародовать текст меморандума, который будет подписан завтра в Беларуси, а также доложить в Верховной Раде о том, что «вы надумали делать с судьбой 46 миллионов украинцев».

«Вы не рабовладелец, Виктор Федорович, а только нанятый на временную работу политик, и поэтому я требую от вас отложить подписание меморандума на период публичного обсуждения этого документа и понимания отношения к нему украинцев. Вы не имеете права самовольно решать судьбу Украины, спонтанно, на пляже, без галстуков, руководствуясь лишь своим собственным интересом», - подсуммировала Тимошенко.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая в Астане после встречи с Президентами России, Беларуси и Казахстана Президент Украины Янукович заявил, что меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии, которая является исполнительным органом Таможенного союза, будет подписан в Минске завтра, 31 мая.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.