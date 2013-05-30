Moody’s: Девальвация гривни до конца года может составить 10-15%

Об этом сказано в прогнозе рейтингового агентства, опубликованном на корпоративном сайте.

«Прогноз отражает наши ожидания того, что украинские банки будут продолжать работать в сложных экономических условиях, в результате чего качество активов и прибыльность останется очень слабой. При этом наш прогноз учитывает ослабление курса национальной валюты в 2013 году на 10-15%», - говорится в сообщении Moody’s.

В агентстве также ожидают, что рост ВВП Украины по итогам года окажется также незначительным. «Мы также признаем тенденцию к росту дефицита счета текущих операций и быстрому истощению валютных резервов», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Moody's Investors Service подтвердило прогноз для банковской системы Украины на негативном уровне, неизменном с октября 2003 года. Прогноз отражает ожидания рейтингового агентства, что украинские банки продолжат работать в сложной экономической среде, в результате чего качество их активов останется очень низким. Прогноз также отражает ожидания Moody's относительно низкой рентабельности и жестких условий финансирования в 2013 году.