Томбинский думает, что РФ будет создавать преграды для ассоциации Украины в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский во время выступления на Втором национальном экспертном форуме «Украина - 2013. Повестка дня», организованном Институтом Горшенина.

По словам посла ЕС, в настоящее время очень ограничена информация об условиях, на которых будет сотрудничать Украина с Таможенным союзом.

Как сказал Томбинский, в украинском правительстве убеждают, что планируется подписание меморандума, которым будет предусмотрен статус Украины как наблюдателя. Он выразил надежду, что данный статус не будет налагать никаких обязательств на Украину перед Таможенным союзом.

В то же время Томбинский прибавил: “Но мы увидим, как будет развиваться ситуация”.

Также посол Евросоюза сказал: «Думаю, Российская Федерация может использовать все возможные средства для создания преград для ассоциации Украины» в ЕС.

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В свою очередь вице-президент Европарламента Яцек Протасевич заметил, что сегодня создается странная ситуация, когда нет достаточной информации о рамках сотрудничества между Украиной и Таможенным союзом.

По словам Протасевича, принципы сотрудничества с ЕС опираются на прозрачность, информированность, а подписываемые документы являются общедоступными, с ними можно ознакомиться.

В то же время вице-президент Европарламента сказал, что сегодня непонятно, какие документы будут подписываться с Таможенным союзом, и на каких условиях Украина будет сотрудничать с этой структурой.