Глава МВД Захарченко защитил в Полтаве докторскую диссертацию
17:08, 30 мая 2013Политика
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Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко 29 мая в Полтаве защитил докторскую диссертацию.
Виталий Захарченко защитился в Полтаве
Об этом журналистам сообщил ректор Полтавского университета экономики и торговли Алексей Нестуля.
По его словам, Захарченко защитил работу по теме Механизмы индикативного управления экономической безопасностью национальной экономики.
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В своей работе министр использовал практические наработки, которые получил, работая в налоговой милиции.
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