Глава МВД Захарченко защитил в Полтаве докторскую диссертацию

Об этом журналистам сообщил ректор Полтавского университета экономики и торговли Алексей Нестуля.

По его словам, Захарченко защитил работу по теме Механизмы индикативного управления экономической безопасностью национальной экономики.

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В своей работе министр использовал практические наработки, которые получил, работая в налоговой милиции.