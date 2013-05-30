Глава МВД Захарченко защитил в Полтаве докторскую диссертацию

17:08, 30 мая 2013
Политика
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Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко 29 мая в Полтаве защитил докторскую диссертацию.

Виталий Захарченко защитился в Полтаве

Об этом журналистам сообщил ректор Полтавского университета экономики и торговли Алексей Нестуля.

По его словам, Захарченко защитил работу по теме Механизмы индикативного управления экономической безопасностью национальной экономики.

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В своей работе министр использовал практические наработки, которые получил, работая в налоговой милиции.

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