Минобороны: Россия два месяца игнорирует украинские предложения о сотрудничестве
Украина предложила РФ ряд совместных проектов в области военно-технического сотрудничества, но уже два месяца не получает ответа от Минобороны РФ.
Об этом заявил министр обороны Украины Павел Лебедев, который находится на выставке вооружений в Бразилии, сообщают РИА Новости.
"В частности, мы предложили России провести ревизию соглашений по Черноморскому флоту. По полигонам, по причалам и социальным аспектам", - сказал Лебедев.
"Мы готовы решать все вопросы. Но такое впечатление, что России это не надо", - добавил он. По словам Лебедева, вопрос о сроках пребывания ЧФ в Севастополе в этих предложениях не поднимался.
Что касается соглашения между РФ и Украиной по самолету Ан-70, "то оно не выполняется с российской стороны", сказал Лебедев. Он добавил, что "время нас рассудит".
Киев и Москва реализуют совместный проект по серийному производству военно-транспортного самолета Ан-70. Завершение работ по проекту ожидается в мае 2013 года. Стоимость одного Ан-70 оценивается в 67 миллионов долларов, машина должна заменить устаревший Ан-12.
Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. По своим характеристикам он призван обеспечивать доставку практически всей номенклатуры армейского вооружения и военной техники общим весом 35-47 тонн на расстояние до 5,1 тысячи километров, с крейсерской скоростью 700-750 километров в час. Самолет может использовать и бетонные взлетно-посадочные полосы, и грунтовые площадки длиной 600-700 метров. Бортовые приборы позволяют использовать Ан-70 автономно на необорудованных аэродромах, без использования каких-либо специальных наземных средств.