Минобороны: Россия два месяца игнорирует украинские предложения о сотрудничестве

Об этом заявил министр обороны Украины Павел Лебедев, который находится на выставке вооружений в Бразилии, сообщают РИА Новости.

"В частности, мы предложили России провести ревизию соглашений по Черноморскому флоту. По полигонам, по причалам и социальным аспектам", - сказал Лебедев.

"Мы готовы решать все вопросы. Но такое впечатление, что России это не надо", - добавил он. По словам Лебедева, вопрос о сроках пребывания ЧФ в Севастополе в этих предложениях не поднимался.

Что касается соглашения между РФ и Украиной по самолету Ан-70, "то оно не выполняется с российской стороны", сказал Лебедев. Он добавил, что "время нас рассудит".

Киев и Москва реализуют совместный проект по серийному производству военно-транспортного самолета Ан-70. Завершение работ по проекту ожидается в мае 2013 года. Стоимость одного Ан-70 оценивается в 67 миллионов долларов, машина должна заменить устаревший Ан-12.

Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. По своим характеристикам он призван обеспечивать доставку практически всей номенклатуры армейского вооружения и военной техники общим весом 35-47 тонн на расстояние до 5,1 тысячи километров, с крейсерской скоростью 700-750 километров в час. Самолет может использовать и бетонные взлетно-посадочные полосы, и грунтовые площадки длиной 600-700 метров. Бортовые приборы позволяют использовать Ан-70 автономно на необорудованных аэродромах, без использования каких-либо специальных наземных средств.