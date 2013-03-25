Главное за день: обзор топ-новостей
Киев готовится к наводнению после метели, за преодоление последствий которой Азаров поставил Попову "тройку".
Более полная информационная картина дня в нашем обзоре:
В Укргидрометцентре успокаивают: снег быстро не растает
Синоптики не ждут стремительного роста температуры.
Кипр получит финпомощь от Европы в размере € 10 млрд
Еврогруппа на внеочередном заседании подтвердила размер финпомощи Кипру от еврозоны и МВФ в размере до 10 миллиардов евро.
Азаров предлагает Газпрому определиться: меньше и дорого, или больше и дешевле
Газпром должен определиться: продавать Украине меньше газа, но дорого, или более, но дешевле, - считает украинский премьер.
Друг Березовского: Бориса задушили - рядом с телом нашли шарф
Один из друзей Березовского утверждает, что рядом с телом бизнесмена был обнаружен шарф, и считает, что российский олигарх был задушен.
В Минске будут судить трех украинцев, которых задержали вчера на Дне Воли
Две девушки и несовершеннолетний парень предстанут перед судом за участие в акции белорусской оппозиции.
Киевляне из-за снегопадов не могут похоронить умерших
В связи с сильными снегопадами в Киеве и колоссальными пробками на дорогах коммунальный транспорт, обеспечивающий ритуальные услуги, сможет возобновить свою работу в полном объеме только во вторник.
Азаров показал свой план «покращення»
Кабмин обнародовал Программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы.
Упрощении виз с Украиной Европарламент рассмотрит в апреле
Европарламент планирует определиться относительно дальнейшего упрощения виз с Украиной 17 апреля.
После снегопадов Киев начал готовиться к наводнению
Директору Департамента по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталию Пшеничному поручено в срочном порядке разработать план подготовки столицы к паводку, вызванному резким таянием снега.
Жириновский объявил Януковича врагом и предателем
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Президента Украины Виктора Януковича в предательстве славянского мира за продолжение курса Украины на евроинтеграцию.
Бизнес-партнер Щербаня: его убийство в первую очередь было выгодно Кучме и Лазаренко
Бизнес-партнер и друг убитого в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня Юрий Дедух заявляет, что убийство в первую очередь было выгодно Леониду Кучме и Павлу Лазаренко.
СМИ: Суд снял с Лозинского обвинение в убийстве, сделав хулиганом
Высший спецсуд Украины изменил статьи обвинения для экс-народного депутата Виктора Лозинского.
Попов вслед за Азаровым призывает брать в руки лопаты
Глава столичной городской государственной администрации Александр Попов извинился перед киевлянами за неудобства, возникшие при ликвидации последствий обильных снегопадов.
СМИ: В США задержали Романа Абрамовича
Российские СМИ сообщили, что Роман Абрамович задержан на территории США сотрудниками ФБР. Позже представитель российского миллиардера опроверг это сообщение.
Азаров поставил Попову «троечку»: Слава Богу, никто не умер
Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что коммунальные службы Киева самостоятельно не в состоянии обеспечить оперативное вывоз снега, ведь имеющейся техники недостаточно для выполнения такого значительного объема работ.
Украинцам уже задолжали миллиард гривен зарплаты
Объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,103 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
Миллер думает, что Украина не выдержит спотовых цен на газ
Российский газ, поставляемый в Украину, стоит гораздо дешевле, чем тот же российский газ на спотовых рынках Европы.