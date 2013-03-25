Главное за день: обзор топ-новостей

Более полная информационная картина дня в нашем обзоре:

В Укргидрометцентре успокаивают: снег быстро не растает

Синоптики не ждут стремительного роста температуры.

Кипр получит финпомощь от Европы в размере € 10 млрд

Еврогруппа на внеочередном заседании подтвердила размер финпомощи Кипру от еврозоны и МВФ в размере до 10 миллиардов евро.

Азаров предлагает Газпрому определиться: меньше и дорого, или больше и дешевле

Газпром должен определиться: продавать Украине меньше газа, но дорого, или более, но дешевле, - считает украинский премьер.

Друг Березовского: Бориса задушили - рядом с телом нашли шарф

Один из друзей Березовского утверждает, что рядом с телом бизнесмена был обнаружен шарф, и считает, что российский олигарх был задушен.

В Минске будут судить трех украинцев, которых задержали вчера на Дне Воли

Две девушки и несовершеннолетний парень предстанут перед судом за участие в акции белорусской оппозиции.

Киевляне из-за снегопадов не могут похоронить умерших

В связи с сильными снегопадами в Киеве и колоссальными пробками на дорогах коммунальный транспорт, обеспечивающий ритуальные услуги, сможет возобновить свою работу в полном объеме только во вторник.

Азаров показал свой план «покращення»

Кабмин обнародовал Программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Упрощении виз с Украиной Европарламент рассмотрит в апреле

Европарламент планирует определиться относительно дальнейшего упрощения виз с Украиной 17 апреля.

После снегопадов Киев начал готовиться к наводнению

Директору Департамента по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталию Пшеничному поручено в срочном порядке разработать план подготовки столицы к паводку, вызванному резким таянием снега.

Жириновский объявил Януковича врагом и предателем

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Президента Украины Виктора Януковича в предательстве славянского мира за продолжение курса Украины на евроинтеграцию.

Бизнес-партнер Щербаня: его убийство в первую очередь было выгодно Кучме и Лазаренко

Бизнес-партнер и друг убитого в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня Юрий Дедух заявляет, что убийство в первую очередь было выгодно Леониду Кучме и Павлу Лазаренко.

СМИ: Суд снял с Лозинского обвинение в убийстве, сделав хулиганом

Высший спецсуд Украины изменил статьи обвинения для экс-народного депутата Виктора Лозинского.

Попов вслед за Азаровым призывает брать в руки лопаты

Глава столичной городской государственной администрации Александр Попов извинился перед киевлянами за неудобства, возникшие при ликвидации последствий обильных снегопадов.

СМИ: В США задержали Романа Абрамовича

Российские СМИ сообщили, что Роман Абрамович задержан на территории США сотрудниками ФБР. Позже представитель российского миллиардера опроверг это сообщение.

Азаров поставил Попову «троечку»: Слава Богу, никто не умер

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что коммунальные службы Киева самостоятельно не в состоянии обеспечить оперативное вывоз снега, ведь имеющейся техники недостаточно для выполнения такого значительного объема работ.

Украинцам уже задолжали миллиард гривен зарплаты

Объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,103 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Миллер думает, что Украина не выдержит спотовых цен на газ

Российский газ, поставляемый в Украину, стоит гораздо дешевле, чем тот же российский газ на спотовых рынках Европы.