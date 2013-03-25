В Минске будут судить трех украинцев, которых задержали вчера на Дне Воли

Граждане Украины, задержанные в Минске в воскресенье во время акции белорусской оппозиции, предстанут перед судом сегодня.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Посольства Украины в Беларуси, сотрудники милиции в Минске задержали восемь участников акции оппозиции, трое из которых - граждане Украины.

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", в отношении задержанных составлены протоколы о правонарушении, предусмотренном статьей 23.4 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 суток ареста.

"Посольство получило информацию о том, что вчера были задержаны трое граждан Украины - две девушки и один несовершеннолетний молодой человек", - сказал представитель посольства.

По его данным, суд над задержанными украинцами состоится сегодня. Собеседник агентства также сообщил, что в Минск выехали родители несовершеннолетнего украинца.

Акция оппозиции была приурочена к дате основания Белорусской народной республики (БНР), которая была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. БНР просуществовала несколько месяцев. В январе 1919 года в стране была установлена советская власть. В этот день белорусская оппозиция традиционно проводит акции под названием "День воли".