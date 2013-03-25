Попов вслед за Азаровым призывает брать в руки лопаты
Попов извинился перед киевлянами за неудобства во время ликвидации последствий снегопадов.
Глава столичной городской государственной администрации Александр Попов извинился перед киевлянами за неудобства, которые возникли во время ликвидации последствий обильных снегопадов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал сегодня в комментарии журналистам.“Я это не первый раз делаю. В таких условиях, кстати, это не первый раз, когда мы имеем чрезвычайную ситуацию, я всегда это делаю, я говорю, киевляне, не обижайтесь, потому что чрезвычайная ситуация - это наша проблема общая”, - сказал А.Попов.
В то же время он отметил, что коммунальные службы на данное время заканчивают убирать снег с центральных автодорог, и после этого начнут уборку на жилых массивах.
По теме: Азаров: Вместо того чтобы скулить – взял лопату и расчистил дорогу
По мнению председателя КГГА, действия городской власти, направленные за последние два дня на преодоление последствий стихии, заслуживают уважения.
“Такого в истории не было - такого количества осадков. Безусловно, это не только проблема власти, это проблема, в том числе и людей, которые могут выйти и убрать возле своей машины. Хотя бы возле своей машины”, - отметил А.Попов.
Он призвал киевлян помогать коммунальным службам убирать снег с территории возле своих подъездов и автомобилей.