Азаров поставил Попову «тройку»: Слава Богу, никто не умер

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом Н.Азаров сказал сегодня на заседании правительства.

По словам премьера, сегодня самое главное – обеспечить вывоз снега, ведь за последние дни выпало рекордное количество осадков, местами снежный покров составляет более 60 см, и самая сложная ситуация – в Киеве и Киевской области. «Ситуация действительно сложная, ведь выпало значительное количество осадков. Однако в таких условиях необходима, прежде всего, слаженность действий всех служб, способность руководителей оперативно принимать решение, брать на себя ответственность», – отметил Н.Азаров.

При этом, по словам премьера, нужно признать: коммунальные службы столицы самостоятельно не в состоянии справиться с этим заданием оперативно, ведь имеющейся техники недостаточно для выполнения такого значительного объема работ. Так, на один гектар в Киеве выпало 500 тонн снега. То есть, чтобы вывезти снег с площади лишь 1 гектар, нужно 100 рейсов самосвалов, а площадь Киева - около 87 тысяч гектаров, сказал Н.Азаров.

Правительство приняло решение задействовать в работах по расчистке и вывозу снега автотранспорт и погрузчики государственных предприятий и строительных организаций, а также обратиться ко всем частным предприятиям, которые располагают соответствующей техникой, с предложение включиться в эту работу.

КГГА разрешено использовать эвакуаторы для перемещения автомобилей, которые занимают проезжую часть и мешают уборке снега.

Государственным учреждениям, предприятиям и организациям, вузам и техникумам поручено убрать собственную и прилегающую территорию – это почти треть всей работы, которую необходимо выполнить.

«Я хочу поблагодарить за работу всех, кто в эти дни обеспечивал жизнедеятельность Киева. В целом я оцениваю работу на «тройку», - сказал Н.Азаров. – Однако была обеспечена работа скорой помощи, подвоз продуктов к больницам и тому подобное. Слава Богу, никто не умер, не замерз, что просто счастье в таких экстремальных условиях».

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Премьер-министр отметил, что сбои в работе были, однако их оперативно устраняют.

Глава правительства выразил благодарность всем, кто в условиях ненастья работал – коммунальщикам, транспортникам, медикам, военным, работникам милиции и подразделений по чрезвычайным ситуациям, всем гражданам, кто включился в борьбу с последствиями стихии и с пониманием отнесся к сложности ситуации.