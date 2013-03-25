Представитель Абрамовича опроверг информацию о задержании в США
16:15, 25 марта 2013Политика
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Представитель российского миллиардера Романа Абрамовича опроверг сообщения СМИ о задержании бизнесмена в США.
Абрамович свободен
"Это не соответствует действительности", - сказал Джон Манн РИА Новости.
Как сообщило в понедельник РБК-ТВ, Абрамовича задержали в США сотрудники ФБР.
"Абрамович сейчас действительно в США, он там находится по своим делам, совершенно свободен, его никто не задерживал", - уточнил Манн агентству "Прайм". При этом он не стал называть конкретное местонахождение миллиардера.
Согласно последнему рейтингу журнала Forbes, состояние Абрамовича оценивается в 10,2 миллиарда долларов.
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