Представитель Абрамовича опроверг информацию о задержании в США

"Это не соответствует действительности", - сказал Джон Манн РИА Новости.

Как сообщило в понедельник РБК-ТВ, Абрамовича задержали в США сотрудники ФБР.

"Абрамович сейчас действительно в США, он там находится по своим делам, совершенно свободен, его никто не задерживал", - уточнил Манн агентству "Прайм". При этом он не стал называть конкретное местонахождение миллиардера.

Согласно последнему рейтингу журнала Forbes, состояние Абрамовича оценивается в 10,2 миллиарда долларов.