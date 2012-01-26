Нардеп: комитет ПАСЕ одобрил все поправки, внесенные большинством ВР

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Алексей Плотников сообщил, что Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил все поправки к резолюции ПАСЕ по Украине, внесенные большинством Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, Алексей Плотников сказал, что Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы предварительно рассмотрел поправки, внесенные в резолюцию ПАСЕ по Украине, которая сегодня будет рассматриваться в конце дня. «И мне приятно отметить, что все поправки к резолюции ПАСЕ по Украине, внесенные большинством Верховной Рады, были одобрены Мониторинговым комитетом», - подчеркнул он.

Более того, по словам депутата, некоторые поправки были одобрены даже самими докладчиками. «Я, естественно, не преувеличиваю значение этого события, но надеюсь, что так же успешно эти поправки будут приняты сегодня вечером на пленарном заседании ПАСЕ», - резюмировал парламентарий.