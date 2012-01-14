Томенко: бигборды Януковича - это политическая реклама

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что бигборды с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и других должностных лиц в соответствии с Законом "О рекламе" не могут считаться социальной рекламой.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

"Фактически так называемые поздравления должностных лиц: или Президента, или председателя областной администрации является видом политической рекламы, а следовательно, должны размещаться и оплачиваться как коммерческая реклама и никакого отношения к социальной рекламе не имеют", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР отметил, что политическая реклама не является видом социальной рекламы. В то же время, добавил он, политическая реклама – это не только реклама во время избирательной кампании, но и реклама, которая размещается в период между избирательными кампаниями. "Нет существенной разницы между рекламой политического деятеля или партии до выборов или после выборов", - объяснил он.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что идеология социальной рекламы заключается в популяризации общечеловеческих ценностей. "И при всем уважении к портрету Президента, ни изображение Президента, ни его фамилия не является популяризацией общечеловеческих ценностей", - добавил вице-спикер.