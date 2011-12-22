Янукович хочет снега и в Карпаты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не планирует брать отпуск на Новогодние праздники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в Анкаре, отвечая на вопрос журналистов.

«Я буду в Украине, и обязательно, как всегда, буду работать», - заметил он.

В то же время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, если выпадет снег, он поедет в Карпаты, а если нет – останется в Киеве.