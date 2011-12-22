Янукович хочет снега и в Карпаты
18:24, 22 декабря 2011Политика
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Где Президент отметит Новый год
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не планирует брать отпуск на Новогодние праздники
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в Анкаре, отвечая на вопрос журналистов.
«Я буду в Украине, и обязательно, как всегда, буду работать», - заметил он.
В то же время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, если выпадет снег, он поедет в Карпаты, а если нет – останется в Киеве.
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