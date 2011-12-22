«Корреспондент» назвал личность года

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО стала «Личностью года» по версии журнала “Корреспондент” “вопреки своим усилиям”, сказал на пресс-конференции главный редактор издания Виталий СЫЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что “Корреспондент” уже в девятый раз определяет “Личность года”.

“Обычно «Личностью года» по версии журнала становятся люди, чьи усилия определяли события в стране на протяжении года”, – сказал В.СЫЧ. Он напомнил, что раньше в один из предыдущих рейтингов был включен Виктор ЮЩЕНКО, когда он выиграл президентские выборы, а в 2010 году рейтинг возглавил нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В 2011 году, заметил В.СЫЧ, «Личность года» была избрана почти единогласно, и «впервые человек становится «Личностью года» не благодаря, а вопреки своим усилиям”.

Как добавил главный редактор, сложно представить сейчас другого человека в Украине, события вокруг которого настолько повлияли на жизнь страны.

“Арест ТИМОШЕНКО перевел Виктора ЯНУКОВИЧА и его окружение в абсолютно новое качество, из которого, по моему мнению, у него уже нет возврата, изменил вектор внешней политики Украины и серьезно изменил внутриполитический расклад сил в стране”, – сказал В.СЫЧ.

По его словам, через дело Ю.ТИМОШЕНКО украинские бизнесмены, политики и обычные люди осознали, что “если в тюрьму без каких-то убедительных обвинений и доказательств может попасть лидер оппозиции, за процессом над которым следил весь мир, то в “кутузку”, в принципе, может попасть любой человек”.

Также главный редактор журнала отметил, что это дело испортило имидж Украины на международной арене. “В Европе и США вслух стали говорить о том, что властная команда Украины не соответствует фундаментальным ценностям демократии”, – добавил он.

По словам В.СЫЧА, арест Ю.ТИМОШЕНКО помог ей повысить свой рейтинг, в то же время, рейтинг В.ЯНУКОВИЧА снизился.

“Дело ТИМОШЕНКО, на наш взгляд, оказалось важнейшим событием года в Украине, которое определило будущее страны, возможно, на годы вперед”, – констатировал В.СЫЧ.

Также он сообщил, что, кроме главной личности года, журнал определил еще 9 номинаций для других украинцев, которые также в этом году повлияли на жизнь страны.

Сюда вошли: ЯНУКОВИЧ – “Хозяин Украины года”, украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ – “Покупатели года”, украинский бизнесмен Денис ОЛЕЙНИКОВ – “Революционер года”, украинские боксеры Виталий и Владимир КЛИЧКО – “Чемпионы года”, заместитель начальника Киевской областной таможни Ольга ДЖАРТЫ и заместитель председателя Хозяйственного суда Киева Виктория ДЖАРТЫ – “Молодая власть года”, председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ – “Строитель года”, вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ – “Евростахановец года”, депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК – “Мажор года”, директор музейно-выставочного комплекса “Мистецький арсенал” Наталия ЗАБОЛОТНАЯ – “Двигатель культуры года”.

“Они стали олицетворением процесса не просто “одонетчивания” власти... Власть подтягивает второй эшелон: свою родню, близких людей из Донецкого региона. И это, в основном, молодые люди. Самым ярким, самым эффектным внешне представлением этого тренда стали сестры ДЖАРТЫ, которые обе, имея минимальный опыт работы, особенно младшая, заняли в этом году достаточно значимые государственные должности”, – сказал редактор отдела “Страна” журнала “Корреспондент” Андрей СМИРНОВ.

В свою очередь, редактор отдела “Бизнес” Александр ПАСХОВЕР отметил, что в рейтинге “все персонажи двузначны, здесь нет героев”.

«Личность года» – это человек, который проявился, или заставил перевернуть год под своим углом», – добавил он.