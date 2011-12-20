«Раскол» в своей партии Тимошенко называет провокацией людей Януковича

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что возглавляемая ею партия ей не изменила, а наоборот - всячески поддерживает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в ее заявлении, которое сегодня в перерыве заседания Апелляционного суда Киева озвучил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Остановиться хочу на последней циничной провокации о том, что партия «Батьківщина» изменила лидеру, начала работать на коньюнктурне интересы отдельных руководителей партии. И что мои заявления, письма и сообщения скрываются или игнорируются», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сейчас массово начала распространяться информация, - продолжает она, - о якобы расколе между мной и партией, которую я возглавляю. Еще раз повторяю, что это является сознательной провокацией окружения ЯНУКОВИЧА».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она и партия «Батьківщина» есть и продолжают быть единым целым «со всеми нашими ошибками, победами, разочарованиями и успехами».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила благодарность за поддержку всем своим однопартийцам и депутатам парламентской фракции.