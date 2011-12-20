Власенко предлагает принести Тимошенко в суд на носилках

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что Ю.ТИМОШЕНКО не доставлена на заседание Апелляционного суда Киева по вине сотрудников Киевского следственного изолятора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сказал в интервью журналистам.

"На сегодняшний день вместо того, чтобы доставить ТИМОШЕНКО, которая не может самостоятельно передвигаться, руководство СИЗО сослалось на то, что она отказалась встать и пойти. Она не может встать и пойти", – подчеркнул защитник.

По его словам, именно поэтому в своем заявлении на имя руководства СИЗО Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что просит обеспечить доставку в суд "с учетом рекомендовано медицинского режима".

"На сегодняшний день по вине руководства следственного изолятора ТИМОШЕНКО не доставлена суд", - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, защита не была против того, чтобы суд оглашал резолютивную часть медицинской справки, однако председательствующая судья Елена СИТАЙЛО начала оглашать медицинский документ в полном объеме.

С.ВЛАСЕНКО напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО отказывается от обследования врачами Министерства здравоохранения Украины из опасений разглашения ее диагноза.

Защитник подчеркнул, что суд не имел права озвучивать конфиденциальные данные о состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

"Каждый человек имеет право на медицинскую тайну. Это вполне нормально и естественно", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что отвод председательствующей судье Е.СИТАЙЛО был заявлен спонтанно в связи с тем, что она начала оглашать медицинские документы. По словам С.ВЛАСЕНКО, такие действия судьи можно квалифицировать как преступление.

Комментируя информацию о том, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы уже везли в суд, а потом развернули машину обратно, С.ВЛАСЕНКО сказал: "Я этого не знаю. Я смогу об этом узнать, когда встречусь с Юлией Владимировной и она мне об этом расскажет".

Между тем, защитник указал на то, что суд зачитал несколько иные по содержанию документы "о том, что ей предложили пойти, она отказалась, поскольку не может встать".

Отвечая на вопрос о том, каким образом Ю.ТИМОШЕНКО может находиться в зале суда в лежачем положении, если она настаивает на своем присутствии, С.ВЛАСЕНКО отметил: "Очень просто. Есть носилки. Пожалуйста, выносите на носилках. Это провоцируют прокуроры, которые спекулируют на состоянии здоровья ТИМОШЕНКО. Именно поэтому, а не потому, что ей стало легче, она хочет присутствовать на заседании, чтобы прекратить эти спекуляции".

Как сообщал УНИАН, сегодня С.ВЛАСЕНКО сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Киевского СИЗО с заявлением относительно ее доставки на сегодняшнее заседание Апелляционного суда Киева, который рассматривает апелляцию на приговор по «газовому» делу.

В то же время сегодня информированный источник сообщил УНИАН, что экс-премьер-министр отказалась от участия в сегодняшнем заседании Апелляционного суда Киева.

По данным источника, сегодня утром Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиков СИЗО ввести обезболивающее, чтобы она имела возможность принять участие в судебном заседании.

Однако, по данным собеседника агентства, когда спецавтомобиль с Ю.ТИМОШЕНКО уже почти доехал до здания суда, она, сославшись на резкую боль в спине, попросила отвезти ее обратно.

В начале заседания Апелляционного суда председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО зачитала письмо из СИЗО о том, что Ю.ТИМОШЕНКО категорически отказалась от доставки в суд.

Также Е.СИТАЙЛО также зачитала заявление Ю.ТИМОШЕНКО, в котором она просит руководство СИЗО доставить в суд с обеспечением ей горизонтального положения, поскольку экс-премьер не может самостоятельно перемещаться и стоять или сидеть дольше 15-20 минут.