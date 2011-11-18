НРУ: изменение закона о выборах - манипуляция в духе диктатуры

Изменение Закона Украины «О выборах народных депутатов» является манипуляцией в духе диктатуры.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политического совета Народного движения Украины.

“17 ноября депутатская группа НРУ не голосовала за закон о выборах, в котором видит отход от ранее завоеванных демократических позиций. Мы убеждены в том, что предыдущий закон лучше обеспечивал контроль за избирательным процессом. В свое время он был высоко оценен мировым сообществом и европейскими институтами. Нынешняя власть сделала все, чтобы переписать новый закон о выборах под себя. Очевидно, что от него выигрывает лишь партия власти», - подчеркивается в заявлении. Как отмечают руховцы, «согласно новому закону, отмена избирательных блоков на эти парламентские выборы и в условиях отсутствия законодательства, которое бы позволяло объединяться политическим партиям, эта норма дискриминирует право на представительство в Верховной Раде Украины большинства партий”.

В НРУ считают, что повышение проходного барьера с 3% до 5% делает парламент закрытым институтом для нескольких крупных партий.

“Более того, при таком процентном барьере голоса большинства украинских граждан не будут учтены, а отойдут к партиям-победительницам, что, по нашему убеждению, недемократично. Благодаря принятому закону со смешанной системой Партия регионов стремится обеспечить большинство в следующем парламенте, поскольку, в отличие от предыдущей пропорциональной системы, движущей силой на следующих выборах станут финансовые возможности олигархов, беспрецедентные злоупотребления административным ресурсом и коррупционные схемы. Это возвращение в 2002 год, когда оппозиция победила на выборах, а большинство было создано под тогдашнего Президента Л.КУЧМУ, благодаря мажоритарникам-тушкам”, - подчеркивают в партии.

НРУ выступает также против того, что избирательный закон изменен менее, чем за год до проведения выборов народных депутатов Украины. Такой же позиции придерживается и Венецианская комиссия, указывается в заявлении.

”Существует правило, согласно которому в демократическом государстве не могут менять правила игры в канун каждых выборов. Они могут действовать уже на следующих выборах, а не на тех, которые должны состояться. Приняв новый закон о выборах, власть в который раз наступила на горло демократическим принципам и продолжает строить авторитарный режим”, - говорится в заявлении.

В НРУ расценивают это как вызов украинскому обществу и отход от ранее анонсированного европейского направления. В этой ситуации НРУ призывает демократические силы к консолидации и выдвижению единых кандидатов на все мажоритарные округа.

“Только так мы получим возможность победить на следующих выборах”, - резюмируется в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла в целом Закон «О выборах народных депутатов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, «Реформы во имя будущего» - 19, Народной партии – 20, внефракционные – 18.