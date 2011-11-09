Луценко ждал отставки Могилева

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО назвал ожидаемым назначение Анатолия МОГИЛЕВА председателем Совета министров Крыма, поскольку на посту министра внутренних дел Украины "он собрал много негатива".

Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Ю.ЛУЦЕНКО, "МОГИЛЕВ своими действиями - неприкрытым превращением МВД из правоохранительного органа в жандармерию Администрации Президента – в рекордное время набрал на себя рекордный негатив общества".-

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что отставка А.МОГИЛЕВА "была только вопросом времени".

"Я думаю, что Администрация Президента давно осознавала ошибочность назначения такого министра внутренних дел, но признавать свои ошибки - не в их правилах. Поэтому они и ждали повода "разменять" должности в интересах кулуарных схем влияния дружной донецкой семьи", - считает Ю.ЛУЦЕНКО.