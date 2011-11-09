Новый министр сказал, c чего начал

Новый министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО не намерен принимать скорые кадровые решения в системе МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом заседания Кабинета министров.

«Сейчас я вникаю как министр в проблемы системы МВД, над которыми буду работать», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Отвечая на вопрос о возможных кадровых изменениях в системе МВД в связи с его назначением, В.ЗАХАРЧЕНКО сказал: «Я вообще подхожу к смене кадров не очень поспешно. Я привык к тому, чтобы изучить профессиональные качества, посмотреть, что они сделали полезный, насколько эти люди полезны для системы органов внутренних дел. После этого будем принимать решение».

Он отметил, что вчера и сегодня утром общался с руководством МВД, чтобы познакомиться с руководителями департаментов.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в начале заседания правительства поздравил В.ЗАХАРЧЕНКО с назначением и подарил ему букет темно-красных роз.