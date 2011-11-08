Во Дворце «Украина» выступит Кубанский казачий хор

16 и 17 ноября в Киеве, во Дворце «Украина», с юбилейной программой выступят артисты Кубанского казачьего хора.

Начало концертов – в 19.00.

Кубанский казачий хор - ярчайший представитель кубанской казачьей культуры. Хор буквально взрывается ярким, захватывающим шоу, где слились воедино мощнейшая энергетика стремительного танца, виртуозность практически цирковых трюков (жонглирование шашками, орудийная канонада и т.п.), бесшабашность лихих казачьих песен и берущая за душу трогательная лиричность... Артисты демонстрируют настоящее театральное действо!

Кубанский казачий хор был первым коллективом, который исполнил на большой сцене запрещенную ранее в Украине песню «Ще не вмерла України...» - люди плакали, слушая ее во Дворце «Украина» в 1990 году. Уже потом она стала Гимном Украины.

В 2011 году Кубанский казачий хор отмечает свое 200-летие. И к юбилею артисты решили поставить цикл «Большая казачья история». Это не просто концерт, а музыкально-драматический спектакль, в котором задействованы 135 артистов. В этой программе показана жизнь украинского и российского казачества за 300 лет. Для работы над юбилейным спектаклем из Америки пригласили импресарио Сашу ВОСКА и очень талантливого балетмейстера из Москвы Валерия АНУЧИНА.

В программу, которую представят киевским зрителям, включен совершенно новый материал, который ни один хоровой коллектив еще не ставил.

Кубанский казачий хор был создан 14 октября 1811 года как Черноморский войсковой певческий хор. В его репертуаре были духовные произведения Бортнянского, Березовского, Львова, русская и зарубежная хоровая классика: Глинки, Моцарта, Даргомыжского, Шуберта, а также русские и украинские народные песни. И вся противоречивость отношения политиков к казачеству отразилась на судьбе хора. Несмотря на то, что в 1911 году прошли торжества по случаю 100-летия Кубанского войскового певческого хора, в 1921-м деятельность коллектива тогдашним руководством страны была прекращена. В 1929 г. был репрессирован и расстрелян первый запевала гимна кубанских казаков «Ты, Кубань, ты - наша Родина» и руководитель Кубанского мужского квартета солист Александр Авдеев только за то, что он собирал песни казаков. И лишь в 1936 году постановлением президиума Азово-Черноморского крайисполкома фактически создали новый Кубанский казачий хор, который возглавили Григорий Концевич и Яков Тараненко, долгое время бывшие регентами Кубанского войскового певческого хора. А в 1937 году Г.Концевич был необоснованно репрессирован и расстрелян. В 1939-м, в связи с включением в коллектив танцевальной группы, хор переименовали в Ансамбль песни и пляски кубанских казаков. Однако и он в 1961 году по инициативе Никиты Хрущева был расформирован вместе с другими государственными народными хорами и ансамблями СССР. Воссоздание Кубанского казачьего хора состоялось только в 1968 г. под руководством Сергея Чернобая.

В 1974 году художественным руководителем Государственного Кубанского казачьего хора стал композитор Виктор ЗАХАРЧЕНКО, представитель казачьего рода, которому за более чем 30-летнюю деятельность на этом посту удалось реализовать разработанную им концепцию Центра народной культуры Кубани, в котором ныне работает более 500 человек, в том числе непосредственно в казачьем хоре - более 120 человек. ЗАХАРЧЕНКО-фольклористом собраны разрозненные и почти исчезнувшие из поля зрения музыкальной науки и художественного творчества 14 сборников песен кубанского казачества А.Д.Бигдая, переизданные им в своей творческой редакции, с позиций современной фольклористики. Виктор ЗАХАРЧЕНКО собрал огромное количество народных песен и обрядов - более тридцати тысяч, а также написал ряд полюбившихся народу песен, среди которых песня «Курганы» (на стихи Хохлова), «Урожайная» (на стихи Вараввы) и многие другие. В 1996 году специальным постановлением главы администрации Краснодарского края признано юридически историческое правопреемство Государственного академического Кубанского казачьего хора от Войскового хора Кубанского казачьего войска, чем подтверждена 200-летняя история коллектива...

Хор является победителем первого и второго смотров-конкурсов профессиональных русских народных хоров России (Москва, 1975, 1984), международных фестивалей фольклора в Монтгийоне (Франция). В 1990 году хор стал лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, а в 1987 году кубанский казачий хор награжден орденом Дружбы народов.