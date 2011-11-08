Фонд Екатерины Ющенко заявляет, что без государства больницу не достроит

Председатель правления фонда "Украина 3000" Александр МАКСИМЧУК заявляет, что Фонд без помощи государства не сможет достроить “Детскую больницу будущего”.

Об этом он сказал в интервью изданию “КоммерсантЪ-Украина” (№183 от 8 ноября).

“Своими силами однозначно мы построить больницу не сможем, потому что цена вопроса — 1,306 млрд. грн. Сколько у нас на счетах, вам известно. Поэтому в этом вопросе первую скрипку должно играть государство, заказчик. Мы до сих пор этого вопроса публично не поднимали, но теперь нам надо дать публичный ответ”, - сказал он.

А.МАКСИМЧУК подчеркнул, что очень удивлен позицией в этом вопросе главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяны БАХТЕЕВОЙ и первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ.

“Позиция БАХТЕЕВОЙ меня откровенно удивила, потому что Татьяна Дмитриевна является членом опекунского совета "Детской больницы будущего". Она не могла не знать, что заказчиком строительства выступает государство, и это определено постановлением Кабинета министров”, - сказал он.

А.МАКСИМЧУК отметил, что Фонд в последнее время направил много обращений в Кабмин и Государственное управление делами Президента, с которым у нас подписан договор, а также обращались к И.АКИМОВОЙ с просьбой создать рабочую группу и найти выход из сложившейся ситуации.

Он отметил, что сейчас в "ОХМАТДЕТе" создается новый корпус, который на 80% дублирует те медицинские задания, которые в свое время были поставлены перед "Детской больницей будущего" и надо понять, какой из двух проектов будет развиваться дальше.

А.МАКСИМЧУК сообщил, что из ранее запланированных 263 млн. грн. по факту собрано чуть меньше 100 млн. грн.

“Деньги были размещены на депозитах. Всего на сегодняшний день у нас в распоряжении имеется 147 млн. грн.”, - сказал он.

А.МАКСИМЧУК добавил, что за последние два года было проведено девять разных проверок, но никаких нарушений не было выявлено.

Он также высказал мнение, что на базе "ОХМАТДЕТа" “Детская больница будущего” не может быть построена.

А.МАКСИМЧУК отметил, что на данный момент Фонд думает о том, чтобы не ждать, когда государство примет окончательное решение по поводу ДББ и начать закупать оборудование в рамках его медпрограммы.

“Если же власть действительно официально откажется от больницы, то тогда ситуация может развиваться по другому сценарию. Например, будет создан частно-государственный консорциум с привлечением инвесторов. Лучшего проекта, чем наш, и это подтверждают эксперты, в Восточной Европе не существует. Наша власть должна определить дальнейшую судьбу этого объекта”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, капсула в фундамент «Детской больницы будущего» была заложена 16 марта 2006 года на территории клинической больницы "Феофания" в Киеве. Во время телемарафона "Детская больница будущего", проходившего 17 декабря 2006 года, было собрано более 262 млн. грн. благотворительной помощи.

20 октября 2011 года народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ направил обращение в Генеральную прокурору Украины с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства «Детской больницы будущего» и установить, куда делись собранные благотворительные средства.

В тот же день в благотворительном фонде “Детская больница будущего” заявили, что по результатам проверок контролирующих органов никаких нарушений в его работе не выявлено.

4 ноября 2011 года глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Т.БАХТЕЕВА заявила, что государство не будет достраивать Всеукраинский центр охраны здоровья матери и ребенка («Детская больница будущего») будущего.

Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что вопрос о завершении строительства очень актуален для Украины, он зафиксирован в соответствующем проекте постановления ВР, однако сегодня государство не может взять на себя ответственность по завершению строительства. "Это не государственный и не правительственный проект. Хотя мы понимаем, как это необходимо, понимаем исключительную важность такой больницы для нашей страны", - подчеркнула она.