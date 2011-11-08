Чорновил опасается, что Могилев введет в Крым экстремистские группировки

Экс-глава Министерства внутренних дел Анатолий Могилев может ввести в Крым реальные экстремистские группировки.

Такое мнение озвучил депутат Тарас Чорновил в эфире 5 канала, комментируя назначение Могилева крымским премьером.

"Первое, по-моему, это полное разрушение сути автономии. Второе, это колоссальное неуважение региональной политики, как таковой, когда все руководство Крыма делается "макеевским", из Донецкой области, ну не может такого быть. Крым должен выдвигать своих", - отметил он.

"Примут или не примут? Примут, никуда не денутся, и тихонько примут, и тихонько единодушно почти все проголосуют", - добавил депутат.

"Я очень боюсь, что Могилев, который умеет создавать беспорядок, хаос и будить ненависть, он взбудоражит очень опасный фактор, его война против Меджлиса крымских татар, очевидно, будет опираться на деструктивные ваххабистские определенные группы. Для этого были очень серьезные подозрения", - считает Чорновил.

"Я очень боюсь, что именно Могилев введет в Крым реальные экстремистские группировки, которые могут угрожать будущей безопасности", - добавил он.

Украинская правда